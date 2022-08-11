الشؤون الإسلامية تدشن الخطة الدعوية والمرحلة الثانية لبرنامج البيانات الرقمية

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دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، المرحلة الثانية لبرنامج البيانات الرقمية والخطة الدعوية لفرع الوزارة بمكة المكرمة للعام 1444هـ.

وتفقد معاليه خلال زيارته لفرع الوزارة بمكة , الأقسام النسائية بالفرع واطلع على سير العمل وتفقد الاحتياجات، واستمع لعرض عن منجزات قسم الأرشفة الإلكترونية ومركز خدمات المستفيدين , كما ناقش برامج وأعمال الفرع ومناشطه ومشاريع الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى معالجة معوقات المشاريع بالمنطقة.

وحث على بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله والعناية بها، والرقي بمستوى الخدمات، مؤكداً أهمية تكثيف الجولات الرقابية على المساجد ومرافقها والمواقيت للوقوف على الخدمات المقدمة.

ويعمل الفرع خلال المرحلة الثانية لبرنامج البيانات الرقمية على أرشفة نحو ربع مليون وثيقة بمشاركة أكثر من 30 موظفة بالفرع، إلى جانب أرشفة جميع المعاملات الواردة للفرع وحفظ المعلومات وتوثيق صكوك المساجد والجوامع في المنطقة.

وتستهدف الخطة الدعوية تنفيذ أكثر من 52 ألف برنامج دعوي خلال العام في جميع محافظات ومراكز المنطقة والمواقيت ومساجدها بزيادة فاقت الخمس أضعاف عن العام الماضي، وتتنوع ما بين محاضرات وكلمات وندوات في الأمن الفكري والسلوك والمعاملات وتوعية المعتمرين والحجاج، بالإضافة إلى إطلاق برامج متخصصة في تعزيز اللحمة الوطنية ومواكبة المناسبات الوطنية لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.

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Source almnatiq

