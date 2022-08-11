أخضر الطاولة يتأهل لنهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي

︎

.



تأهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى نهائي النسخة الجارية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وتأهل الأخضر لنهائي النسخة الجارية من البطولة بعد فوزه، اليوم (الخميس)، على نظيره اليمني بنتيجة (3-0) في نصف النهائي.

ويُقام نهائي منافسات الفرق للعبة تنس الطاولة بالنسخة الجارية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في وقت لاحق من اليوم.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

