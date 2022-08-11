شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - المغرب تعلن رسميا إقالة وحيد خليلوزيتش من تدريب أسود الأطلس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجأ الاتحاد الكرة المغربي الجميع بقراره منذ قليل بفسخ التعاقد مع المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش بعد 3 سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية لمنتخب أسود الأطلس ومسيرة مليئة بالانتصارات.

سبب إقالة وحيد خليلوزيتش

وجاء تبرير الاتحاد المغربي لكرة القدم بأنه من الصعب استكمال مهمة وحيد خليلوزيتش في ظل الخلافات العديدة الموجودة بينه وبين الاتحاد المغربي والاختلاف في وجهات النظر بينهما فيما يخص مستقبل المنتخب المغربي.

ووجه اتحاد الكرة المغربي الشكر للمدير الفني البوسني على الفترة الماضية وإشرافه على ما قدمه مع المنتخب خلال الفترة الماضية وآخرها نجاحه في قيادة أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم بقطر التي ستقام نهاية العام الجاري في شهر نوفمبر.

وقام فوزي لقجع رئيس الاتحاد االمغربي بتقديم الوعود للجماهير المغربية بأنه سيقوم بكافة السبل توفير ظروف مناسبة ومثالية للمدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا لوحيد خليلوزيتش.

المرشح الأبرز لخلافة خليلوزيتش

وأصبح وليد الركراكي المدير الفني السابق للوداد المغربي هو الاسم الأبرز والأقرب لقيادة منتخب المغرب بعد نجاحه مؤخرا في الفوز مع الفريق المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

أرقام خليلوزيتش مع المغرب

يذكر أن وحيد خليلوزيتش قد تأهل بمنتخب المغرب لكأس العالم بقطر فيما تأهل بهم لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل الخسارة من المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.

وخاض خليلوزيتش مع المنتخب المغربي 30 مباراة مختلفة، نجح خلالهم في الفوز ب20 لقاء والخسارة في ثلاث بينما تعادل في 7 مباريات.