شكرا لقرائتكم خبر عن منصور آل سليم يحقق الذهبية الأولى للسعودية بدورة التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الرباع السعودي منصور آل سليم في تحقيق إنجازا كبيرا بحصد ذهبية الطف بلعبة رفع الأثقال بمنافسات وزن 55 كجم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي والمقامة فعالياتها في الفترة الحالية بمدينة قونية التركية.

منصور آل سليم يحصد ثلاث ميداليات للسعودية بدورة التضامن الإسلامي

واستطاع البطل السعودي منصور آل سليم في المشاركة بمنافسات رفع الأثقال لوزن 55 كجم واستطاع الحصول على فضية النتر بالإضافة إلى ذهبية الخطف، فيما حصد فضية المجموع ليحصد ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين.

وزير الرياضة السعودي يهنئ منصور آل سليم

ومن جانبه، قام وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتهنئة البطل السعودي منصور آل سليم على إنجازه الذي حققه خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"ألف مبروك لبطلنا في رفع الأثقال الرباع منصور آل سليم تحقيق أول ميدالية ذهبية للبعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة".



نتائج منتخب السعودية لكرة القدم بدورة التضامن الإسلامي

يذكر أن السعودية قد شاركت في دورة الألعاب الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي ونجحت في حصد المركز رقم 77 بجدول الميداليات بواقع فضية وحيدة.

واستطاع وقتها البطل السعودي طارق حميدي تحقيق الميدالية الفضية بوزن فوق 75 كجم بلعبة الكاراتيه ليحصد للسعودية الميدالية الوحيدة لها في الدورة الأولمبية المنقضية.

وعلى نفس الصعيد، يقترب المنتخب السعودي تحت 23 عاما من تحقيق ميدالية أيضا على صعيد كرة القدم بالدورة، حيث تأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على المغرب بدور المجموعات.

وبذلك يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بانتصارين على كل من أذربيجان ثم المغرب.

