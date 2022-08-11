فيديو | مسلح يحتجز رهائن في مصرف لبناني

يشهد أحد البنوك اللبنانية عملية احتجاز رهائن، الخميس، على يد مسلح يهدد بإضرام النيران في نفسه والمصرف ومن بداخله، إذا لم يحصل على ودائه المجمدة.

وذكرت مراسلتنا في بيروت، أن منطقة الحمرا تشهد توترا كبيرا على خلفية الواقعة، لافتة إلى أن عناصر أمنية وعسكرية طوقت المنطقة ومنعت الاقتراب من المصرف.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن مسلحا دخل مصرف “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، مطالبا بالحصول على أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع.