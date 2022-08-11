القبض على مقيمَين لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها للخارج بطرق غير مشروعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السورية لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، متخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعًا لذلك، وضبط بحوزتهما (585,490) ريالًا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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