خطوات إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرحت وزارة العدل عن الخطوات المطلوبة لإنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز، وأشارت إلي ضرورة تقديم الطلب قبل العقد بوقت كافي (48 ساعة). وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن مدة بقاء الطلب في النظام بعد قبوله وتدقيقه 10 أيام، وفي حال عدم إتمام الطلب خلال هذه المدة يتطلب من المستفيد تقديم طلب جديد.

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