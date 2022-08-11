شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أهلي جدة يُطالب صفقته الجديدة بالرحيل بسبب مستواه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، عن بدء نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، في تسويق صفقة الفريق الجديدة للرحيل بالصيف الجاري.

وأشارت التقارير الصحفية، أن أحد الصفقات الجديدة في فريق أهلي جدة التي تم إبرامها في الصيف الجاري، سوف ترحل سريعًا رغم عدم مرور شهر على وجوده في النادي.



الأهلي يُخطر العبدولي بالرحيل رغم التوقيع حديثًا



وأكدت صحيفة "Sport Day"، أن إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، بدأت في تسويق التونسي يوسف العبدلي مهاجم الفريق، المنضم مؤخرًا بالميركاتو الصيفي.

وكان أهلي جدة أعلن التعاقد مع العبدلي، في الميركاتو الصيفي الحالي من صفوف الاتحاد المنستيري التونسي، مقابل 600 ألف يورو، بعقد حتى يونيو 2024.



الأهلي يبحث عن بديل للسومة بعد رحيله



وتابعت: "الراقي تحدث مع المهاجم التونسي، وتم إخطاره بأنه لا يملك الإمكانيات التي تؤهله لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا السوري عمر السومة الراحل بالموسم الجديد".

واختتمت: “الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، طالب بضم بديل آخر للسومة وتسويق العبدولي، لعدم رغبته في الاعتماد عليه".

وكان السومة رحل مؤخرًا إلى صفوف العربي القطري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو.

وهبط الراقي إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، عقب احتلاله المركز قبل الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.