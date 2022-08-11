شكرا لقرائتكم خبر عن محترف جديد على رادار النصر السعودي - تعرف على الصفقة بالتفصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي محاولاتها لاتمام بعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية احالية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وبداية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر اقترب من حسم صفقة محترف جديد

وتشير التقارير الصادرة من داخل نادي النصر بأن الإدارة قد نجحت في التعاقد مع صفقة جديدة وهو الدولي الأمريكي جون بروكس خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت التقارير أن الإدارة أنهت الاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن الصفقة خلال الساعات الجديدة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية مسابقات الموسم الكروي الجديد.

من هو جون بروكس صفقة النصر المنتظرة



جون بروكس هو أحد اللاعبين الذي كان لهم مسيرة احترافية في الدوري الألماني، حيث خاض صاحب ال29 عاما مسيرة داخل صفوف هيرتا برلين وفولفسبورج الألماني بالبوندسليجا.

ويعد بروكس الآن دون نادي عقب انتهاء عقده مع فولفسبورج الألماني دون تجديد أو تمديد للعقد، بينما كانت قيمته التسويقية نحو 7 مليون يورو.

وكان قد شارك بروكس في 146 مباراة مختلفة مع فريق فولفسبورج الألماني سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 آخرين، فيما شارك مع هيرتا برلين في 130 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين فقط.

يذكر أن النصر يقيم الآن معسكرا مغلقا في إسبانيا تخلله بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على العناصر الأساسية التي ستشارك الموسم المقبل مع الفريق.

ومن المنتظر أن يفتتح نادي النصر مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة قوية أمام الوحدة الصاعد حديثا لدوري المحترفين، يوم السابع عشر من أغسطس الجاري على ملعب مرسول بارك.



