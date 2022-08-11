للمعلمين.. 11 خطوة لتقديم اعتراض على النقل الداخلي عبر نظام نور

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت العديد من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تباعًا بإعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تشمل المنقولين في حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.

ويمكن للمعلمين والمعلمات، الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي من خلال نظام نور، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

– اذهب مباشرة إلى النظام الإلكتروني “نور”.

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-قم بتسجيل الدخول على النحو التالي:

-أدخل اسم المستخدم.

-ادخل رقمك السري.

-انتقل مباشرة إلى حساب المعلم.

-اضغط على خيار خدمات شؤون المعلمين.

-انقر فوق الخيار للاستعلام عن النقل الخارجي.

-حدد طلب الاعتراض في أسفل الصفحة.

-حدد نوع الاستجابة سواء كانت تلقائية أم لا.

-انقر فوق خيار حفظ.

-ستظهر رسالة تفيد بأن العملية قد اكتملت وسيتم حفظ الاعتراض.

كانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، أن الاعتراض متاح آليًا عبر نظام نور إلى يوم السبت، وأن الأحد القادم لاعتماد النتيجة، مشيرة إلى أن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، هو كالآتي:

1- الدخول إلى نظام نور.

2- تسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

3- الدخول على خدمات شؤون المعلمين.

4- الدخول إلى خدمة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

5 – سيتم تحويلك إلى الصفحة الشخصية والتي تحتوي على معلومات الطلب.

وأضافت أن طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي، على هذا النحو:

1- حسابك في نظام نور.

2- خدمات شؤون المعلمين.

3- الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.