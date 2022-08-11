محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 11 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8833

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2569

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ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5984

فرنك سويسري 3.9887

في سياق متصل، ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة، العشر الأخرى، بعد إشارة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية رغم تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلك.

وقال شارلز إيفانز، رئيس مجلس احتياطي شيكاغو، إن ضغوط الأسعار مازالت مرتفعة بشكل غير مقبول، وذلك عقب صدور بيانات التضخم أمس، والتي أشارت إلى تراجع معدل التضخم إلى 8.5% خلال الشهر الماضي مقابل 9.1% خلال يونيو الماضي.