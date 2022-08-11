محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 11 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8833
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2569
أخبار قد تهمك
ريال عماني 9.7390
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5984
فرنك سويسري 3.9887
في سياق متصل، ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة، العشر الأخرى، بعد إشارة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية رغم تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلك.
وقال شارلز إيفانز، رئيس مجلس احتياطي شيكاغو، إن ضغوط الأسعار مازالت مرتفعة بشكل غير مقبول، وذلك عقب صدور بيانات التضخم أمس، والتي أشارت إلى تراجع معدل التضخم إلى 8.5% خلال الشهر الماضي مقابل 9.1% خلال يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.