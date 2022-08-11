“الجمارك”: 3 خطوات للوصول إلى دليل التعريفة الجمركية المتكاملة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه وبخطوات سهلة وميسّرة، يمكن التعرّف على آلية الوصول إلى دليل التعريفة الجمركية المتكاملة في تطبيق “ZATCA”.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن آلية الوصول إلى دليل التعريفة الجمركية المتكاملة، يكون على النحو التالي:

1 – اضغط على أيقونة القائمة الجانبية قي صفحة الدخول من تطبيق “ZATCA”.

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2 – اختر الخدمات الجمركية.

3 – اختر التعريفات الجمركية المتكاملة.

فيما كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك مدة محددة لتقديم الإقرار الزكوي للمكلف، مؤكدة أنه من أجل تقدير الإقرارات الزكوية فإن المكلف يمكنه تقديم الإقرار الزكوي في مدة لا تتجاوز 120 يومًا، من نهاية العام الزكوي.

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري، مؤكدة أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة، مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.

وأشارت أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حساب المستفيد في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة “تحديث”، أو “إيقاف التسجيل” من قسم الخدمات العامة ثم اختيار “إيقاف الرقم المميز.