القبض على مقيمين بحوزتهما 84 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 90,000 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهما (84) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومبلغ (90,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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