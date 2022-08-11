إطلاق خدمة نقاط البيع بين السعودية وقطر ابتداءً من 1 أغسطس 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية (مدى)، وشبكة قطر الوطنية (نابس)، وذلك ابتداءً من الأول من شهر أغسطس 2022.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، وسيتمكن حاملو بطاقات «مدى» وبطاقات «نابس» فور إطلاق الخدمة من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net.

يذكر أن الشبكة الخليجية للمدفوعات تُمكن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس، كما تساهم الشبكة الخليجية للمدفوعات في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية السعودية 2030- للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن هذا الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.

وأكد البنك المركزي، أن عمليات الشبكة الخليجية تساهم في خفض التكلفة على العملاء، بدلاً من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، كما تعدّ خطوة مهمة في تحقيق التكامل والترابط لأنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتسق مع رؤية السعودية 2030.

ولفت البنك المركزي السعودي إلى أن هذا الربط بين شبكة المدفوعات الوطنية «مدى»، وشبكة قطر الوطنية «نابس» يأتي امتداداً لما تم تنفيذه مسبقاً بربط خدمة نقاط البيع مع البحرين، والكويت، وسلطنة عمان.