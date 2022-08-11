الكويت.. وسائل إعلامية تكشف عن أسماء مشاهير ستتم إحالتهم لـ”نيابة الأموال”

محمد بن مسعود - الدمام - تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت.
وأعلن حساب “جلاد المشاهير” في “سناب شات”، المختص بـ”فضائح” المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف “غسيل الأموال”.
وأكد في منشوره أن من بين المشاهير الذين ستتم إحالتهم لنيابة الأموال العامة، يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، وفرح الهادي، والدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي.
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