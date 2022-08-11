︎ .





الدمام 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية الأعمال التطويرية والتنموية في محافظة الخفجي، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أنها قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بأعمال الصيانة للساحات والواجهة البحرية وأعمدة الإنارة وإصلاح أرصفة الشوارع واستبدال الإنترلوك التالف بطول 56 متراً وإصلاح البلدورات بطول 36 متراً، وإزالة الرمال من الأرصفة وصيانة الملاعب العامة وتركيب العشب والأسلاك الحديدية وطلاء المظلات بالواجهة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال الصيانة بالمحافظة داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات الوطنية والأماكن العامة لينعم بها الجميع، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية لمعالجتها.

//انتهى//

14:02ت م

0078 الدمام 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية الأعمال التطويرية والتنموية في محافظة الخفجي، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بالمحافظة.وأوضحت الأمانة أنها قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بأعمال الصيانة للساحات والواجهة البحرية وأعمدة الإنارة وإصلاح أرصفة الشوارع واستبدال الإنترلوك التالف بطول 56 متراً وإصلاح البلدورات بطول 36 متراً، وإزالة الرمال من الأرصفة وصيانة الملاعب العامة وتركيب العشب والأسلاك الحديدية وطلاء المظلات بالواجهة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال الصيانة بالمحافظة داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات الوطنية والأماكن العامة لينعم بها الجميع، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية لمعالجتها.//انتهى//14:02ت م0078 www.spa.gov.sa/2376083 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / أمانة الشرقية تواصل الأعمال التطويرية والتنموية في الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.