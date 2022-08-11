أمانة جدة تكافح ظاهرة البيع العشوائي وتصادر 27 بسطة مخالفة

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أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية عن إزالة أكثر من 27 من البسطات العشوائية وذلك ضمن الجولات المستمرة بنطاق بلدية الجامعة الفرعية. وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبد الله حمود مباركي أن البلدية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة والتي أسفرت عن مُصادرة 18 بسطة عشوائية و 9 من الطاولات جرى استخدامها لبيع الخردوات مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بنطاق الجامعة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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