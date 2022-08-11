توضيح مهم من “حساب المواطن” بخصوص الاعتراض لعدم الأهلية

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أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم المستفيد اعتراضًا لعدم الأهلية، فعليه الانتظار، مؤكدًا أنه سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، وأنه يمكنه معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه، عن طريق:

1 – دراسة الأهلية.

2 – اعتراضات الأهلية السابقة.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “استفسار بخصوص أنه قدم اعتراضًا على الأهلية بسبب إن السجلات تشير بوجود سجل تجاري، وأنه ألغى جميع السجلات التجارية، ولا يوجد عنده أي سجل تجاري، وأنه تم التحديث من شهر بالضبط، التحديث بعد إلغاء السجلات، وإلى الآن لم يتم الرد على الاعتراض، علما بأنه تم تقديم الاعتراض من قبل أسبوع أو عشرة أيام”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج، أنه رصد 6 مواطنين مستفيدين، يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين، ويمتلك كل منهم أكثر من 79 عقارًا.

وأخفى المستفيدون المذكورون معلومات جوهرية، ولم يفصحوا عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات، حيث تبين بعد مراجعة بياناتهم، عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، ما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم، والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

وبلغ إجمالي الدفعة 57 لـ”حساب المواطن” 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

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Source almnatiq

