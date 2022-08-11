ضبط مندوب يستخدم سيارته لنقل المستحضرات الصيدلانية لمستودع غير مرخص

ضبطت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها التفتيشية في خميس مشيط مندوبا يستخدم سيارته الخاصة في نقل المستحضرات الصيدلانية إلى مستودع غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.



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