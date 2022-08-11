شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب فشل الاتحاد في التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي مواصلة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي سيبدأ في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

إدارة الاتحاد نجحت حتى الآن في حسم 4 صفقات نارية بالتعاقد مع كل من أحمد شراحيلي وهيلدر كوستا وطارق حامد بالإضافة إلى زكريا هوساويفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الجماهير تطالب إدارة الاتحاد بمواصلة التعاقدات والتوقيع مع لاعب يتمكن من اللعب في مركز رقم 8 ليكون إضافة قوية للفريق.

غضب جماهيري داخل اتحاد جدة بسبب صفقات الموسم الجديد

وتؤكد التقارير الصحفية أيضا أن إدارة الاتحاد تحاول أيضا التعاقد مع بعض اللاعبين المحليين خلال الميركاتو الحالي وعلى رأسهم أحمد باسمعود وصالح العمري وأحمد الكسار ومحمد الصيعري، وعلى الرغم من ذلك تريد الجماهير التعاقد مع صفقة نارية خارجية.

ومن جانبه، أكد الإعلامي الرياضي منار شاهين المقرب من إدارة نادي الاتحاد السعودي أن الإدارة تعمل ما في وسعها من أجل توفير جميع الصفقات القوية للنادي إلا أن بعض الأمور المالية هي التي حالت بين النادي وبين اتمام صفقات سوبر في الصيف الحالي.

سبب عدم تعاقد الاتحاد مع لاعب أجنبي جديد

وكتب شاهين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأن إدارة الاتحاد قامت بتوفير مبالغ هائلة لسداد مستحقات النجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش من أجل رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات الجديدة حيث وصل المبلغ إلى 7 مليون ريال سعودي.

وأضاف شاهين أن إدارة الاتحاد قامت أيضا بتوفير مبالغ أخرى لاستخراج الشهادة الخاصة بالكفاءة المالية وتسجيل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق مؤخرا.

وأختتم الإعلامي الشهير بأن ك هذه المبالغ تسببت في التعاقد مع محور أجنبي قوي والاكتفاء فقط بالأسماء الموجودة داخل الفريق ومواصلة المشوار بهم الموسم القادم.

مشوار الاتحاد الموسم القادم



يذكر أن الاتحاد قد نجح في إنهاء الموسم الماضي بالمركز الثاني وكان قريبا من خطف اللقب من الهلال السعودي حتى اللحظات الأخيرة إلا أن الهلال حسم اللقب بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد.

ومن المنتظر أن يفتتح الاتحاد مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة قوية أمام العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري.



