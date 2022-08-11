شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتوصل لاتفاق مع لاعبه للتجديد ويقطع الطريق أمام رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل نجحت في الحصول على موافقة نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده.

ويرغب الهلال في الحفاظ على نجومه داخل الفريق، خاصةً في ظل حرمانه من التعاقدات في الوقت الحالي، بقرار من غرفة فض المنازعات.



حرمان الهلال من القيد بسبب تجديد عقد كنو



وتعرض الزعيم الهلالي، للإيقاف عن القيد سبب تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، على الرغم من توقيع اللاعب، لنادي النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن بن نافل اتفق مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده.



جوستافو كويلار يستمر مع الهلال بعقد جديد



ومن المقرر أن ينتهي عقد كويلار، مع الهلال يونيو 2023، بعدما انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، في يونيو 2019.

وتابعت: "من المنتظر أن يتم تجديد عقد النجم الكولومبي، بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصةً بعد مستوياته الرائعة، في الفترة الأخيرة".

ويأتي اتفاق الهلال مع جوستافو كويلار للتجديد، ليقطع الطريق أمام الأندية الطامحة في التوقيع مع اللاعب، حيث كان مرشحًا للرحيل عن الفريق، بالموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم، طالب باستمرار على اللاعب والحفاظ على مكانه داخل الفريق.