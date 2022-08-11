المملكة تشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية العالمية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رئيس الهيئة العامة رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال؛ شملت الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وتحديد بيئة المعلومات الجيومكانية في المستقبل، وإسهام اللجان الإقليمية في الخطة المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية على الصعيد العالمي، والإطار المرجعي الجيوديسي العالمي، واستخدام المعلومات الجيومكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين المعلومات الجيومكانية والمعلومات الإحصائية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

يُشار إلى أن الهيئة وفق تنظيمها تمثل المملكة فيما يتعلق باختصاصاتها في التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.