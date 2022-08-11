الكشف عن عدد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وهذه المدينة الأعلي تسجيلا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (11 أغسطس 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 209 حالة تعافي و1 حالة وفاة، و 84 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 811,642 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 798,381 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9265 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (32)، جدة (20)، الدمام (15)، الطائف والهفوف (6).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (65)، جدة (33) ، الدمام (12)، المدينة (10)، مكة (8).