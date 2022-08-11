أمانة القصيم تُعالج التشوه البصري بمحافظة رياض الخبراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية رياض الخبراء معالجة التشوه البصري بالمحافظة والمواقع التابعة لنطاقها لتحسين المشهد الحضري خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح رئيس بلدية رياض الخبراء المهندس بجاد الجبرين أنه جرى صيانة عدد ٥٧٠ عامود إنارة واستبدال الأرصفة المتهالكة مع طلائها بطول ٣٧٠٠ متر طولي ورفع مخلفات مجهولة المصدر بواقع ٧٢٠٠ طن ومعالجة حفر الشوارع والتشققات بكمية بلغت ٣٩٠٠ متر مكعب . وبيّن الجبرين أن البلدية مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومباشرة البلاغات عبر منصة “بلدي”، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر المنصة. أخبار قد تهمك

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