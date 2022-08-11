شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي يستهدف التعاقد مع مدافع الزمالك في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم نادي الزمالك المصري عرضا جديدا من جانب أحد الأندية السعودية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تنهال العروض خلال الفترة الماضية على لاعبي الدوري المصري الممتاز وتحديدا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد تألقهم في الفترة الماضية سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب المصري في المباريات الأخيرة وتحديدا بكأس الأمم الإفريقية الماضية.

عرض سعودي للتعاقد مع محمود علاء من نادي الزمالك

وكشفت بعض المصادر المقربة من لاعب نادي الزمالك المصري محمود علاء أن هناك عرض وصل للاعب قادما من نادي الفيحاء السعودي يرغب في ضمه خلال الفترة القادمة.

وتؤكد التقارير الصادرة من المقربين من اللاعب بأن مدافع الزمالك يفكر الآن في تأجيل الرد على أي عرض لحين انتهاء الدوري المصري والحصول على كافة العروض من كافة الأندية والبدء في دراستها لحسم وجهته القادمة.

أسباب تفكير محمود علاء في الرحيل عن الزمالك

ويريد محمود علاء خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي خاصة بعد أن خرج مؤخرا من حسابات المدير الفني للزمالك المصري، جسيوالدو فيريرا وعدم الدفع به بشكل أساسي بالإضافة إلى تراجع مستواه وهجوم بعض الجماهير الزملكاوية عليه.

وأصبح فيريرا منذ قدومه يعتمد بشكل كبير على اللاعب الصاعد حسام عبدالمجيد ومحمود حمدي الونش في مركزقلب الدفاع بشكل أساسي، فيما يشارك علاء على استحياء أو كبديل.

يذكر أن الزمالك المصري قد نجح مؤخرا في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بخماسية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي ليقترب أكثر فأكثر من حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.



