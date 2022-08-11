شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من رامون دياز تجاه بدلاء الهلال قبل الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته بكل قوة للموسم الكروي الجديد من أجل الحفاظ على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي والتجهيز بكل قوة قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المقرر إنطلاقه في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

قرار رامون دياز تجاه بدلاء الهلال

ويستعد الهلال السعودي لخوض مباراة ودية قوية غدا أمام نوتنجهام فورست الإنجليزي مساء غدا الجمعة على ستاد سانت جورجس بارك على هامش معسكر الفريق الإعدادي والمقام حاليا بمدينة برمنجهام الإنجليزية.

وتشير التقارير الصادرة من معسكر الهلال بإنجلترا بأن رامون دياز المدير الفني للفريق، قرر منح البدلاء فرصة من أجل المشاركة في ثاني المواجهات الودية التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

فيما أشارت أيضا التقارير أن دياز سيقوم بتحديد كافة العناصر التي ينوي تسريحها ورحيلها عن الفريق أو إعارتها بشكل مؤقت من خلال المباريات الودية الحالية من أجل رؤية مستوى اللاعبين والوقوف على القائمة النهائية للفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

تدريبات الهلال السعودي

أما على صعيد التدريبات، فقد قام دياز بتقسيم تدريبات الهلال إلى فترتين، الأولى أجرى خلالها مسابقة بين اللاعبين على دقة التسديد، فيما استهلت الفترة الثانية من التدريب على تمارين لياقية ثم الخضوع لبعض التمارين التكتيكية داخل الملعب وبناء الهجمات واستغلال الفرص من أجل التسجيل.

وعلى صعيد آخر، نجح المسؤولون داخل فريق الهلال في تجهيز الملعب الرئيسي بمقر النادي بالسعودية بشكل كامل ليصبح جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق فور العودة من إنجلترا عقب اكتمال زراعته بالعشب الطبيعي.