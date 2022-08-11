محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول للعام الميلادي الجاري، أكثر من ٢١٠٦٠٥ آلاف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر في محافظة القطيف.
وشملت الحملات المستمرة أعمال النظافة العامة، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، والكتابات المشوهة للمظهر العام، والسيارات التالفة والمهملة في الشوارع العامة والميادين، وتكثيف الجولات الرقابية للمباني قيد الإنشاء، والتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تزيل 210 آلاف متر مكعب مخلفات بناء بمحافظة القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.