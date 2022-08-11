سفارة المملكة بالنمسا تشكر مواطنا أنقذ رجلا وابنته من الغرق

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت السفارة السعودية في النمسا الشكر للمواطن السعودي عسكر الهاجري، لشجاعته في إنقاذ رجل وابنته من الغرق في إحدى البحيرات بالنمسا.

وكان الهاجري برفقة أخيه وأحد أقاربه قد تمكنوا قبل عدة أيام من إنقاذ طفلة ووالدها من الغرق في بحيرة قرية هالستات بالنمسا.

وقال الهاجري، إنهم سمعوا صوت صراخ وأنين لطفلة تبلغ من العمر عامين، سقطت من مطل البحيرة على ارتفاع يزيد عن 5 أمتار.

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وأضاف الهاجري، أن والد الطفلة كان يحاول إنقاذها دون جدوى، مشيرًا إلى أنه وكان على وشك الغرق هو أيضا، مما جعلهم يركضون للسباحة في البحيرة وإنقاذ الطفلة ووالدها.