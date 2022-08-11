محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة جدة على 5 أشخاص، (3 مقيمين، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن)، لانتحالهم صفة غير صحيحة، وارتكابهم حوادث سلب وسرقة. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: القبض على 5 منتحلين لصفة غير صحيحة.. ارتكبوا حوادث سلب وسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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