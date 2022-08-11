تعليم الشرقية يكمل استعداداته لاستقبال العام الدراسي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهيئة المباني المدرسية لاستقبال 500 ألف طالب وطالبة في ١٦٢٧ مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ مطلع شهر صفر القادم. وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة قامت بكافة أعمال الصيانة والنظافة للمباني التعليمية وتوفير المقاعد والطاولات للطلبة، ومتابعة صرف الميزانيات التشغيلية ووصول المقررات الدراسية للمدارس، منوهاً بأولياء الأمور للمبادرة والتسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات. وأشار إلى أن تعليم الشرقية يعمل على تشغيل عدد من المدراس الجديدة في مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تصل ٦٤٢٠ طالباً وطالبة وتضم ٢١٤ فصلاً دراسياً إضافة إلى كافة المرافق الخدمية التي تدعم العملية التعليمية داخل المدرسة. أخبار قد تهمك

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