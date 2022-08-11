“الأمر بالمعروف” بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة “حقُّ الله” بالتعاون مع “إدارة المساجد”

محمد بن مسعود - الدمام - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بالباحة مضامين حملة (حقُّ الله) التوعوية، وذلك من خلال التعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة . وتهدف حملة (حقُّ الله) التوعوية إلى تعظيم قدر التوحيد وتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، ‏وتستهدف المجتمع بجميع شرائحه، عبر برامج متنوعة، من خلال الوسائل التوعوية المختلفة وهي ضمن مسيرة الرئاسة العامة لإطلاق الحملات التوعوية المتميزة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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