مصرع لاعبَي جمباز بنادي ضمك في حـادث مروري

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أعلن نادي ضمك، اليوم (الخميس)، وفاة لاعبَي لعبة الجمباز فئة الناشئين، اللاعب مشاري علي محمد جراح، وعبدالعزيز علي محمد جراح. وذكرت إدارة النادي أن اللاعبَين تعرضا لحـادث سير مروري أدى إلى مصرعهما، سائلين الله لهما الرحمة والمغفرة. وقدمت إدارة النادي تعازيها لأسرة اللاعبَين وكافة محبيهم، داعين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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