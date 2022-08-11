جدة: القبض على 5 أشخاص انتحلوا صفات غير حقيقية ونفذوا جرائم سرقة

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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على 5 أشخاص لانتحال صفات غير صفاتهم الحقيقية، وارتكبوا حوادث سلب وسرقة بجدة. وأوضحت شرطة المنطقة أن المتهمين هم مواطن و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. وأشارت إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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