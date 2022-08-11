أمانة جدة توقع اتفاقية مع كلية البترجي لاستثمار الطاقات التطوعية في خدمة المجتمع

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المناطق_واس
وقعت أمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مع كلية البترجي الصحية، في إطار مبادراتها “نحو_المليون” ، لتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة ودعم الطاقات التطوعية في الخدمة المجتمعية.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان حموده أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف إدارة التطوع البلدي دعماً لتعزيز واستثمار الطاقات الشبابية ، ونشر ثقافة التطوع وزيادة الوعي عبر تنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة، للإسهام في رفع جودة الحياة .
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Source almnatiq
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