الإمارات.. احتراق صهريج بترول بالفجيرة

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كشفت شرطة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات تدهور واحتراق صهريج بترول في منطقة البثنة، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث من قبل الفرق المتخصصة.
وأشارت شرطة الإمارة أنه قد تم على أثر الحادث إغلاق شارع الشيخ مكتوم بالاتجاهين من منطقة البثنة إلى دوار منطقة الفرفار.
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Source almnatiq
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