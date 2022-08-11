“الكهرباء” توقع اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع مصر بأكثر من 567 مليون دولار

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء توقيع اتفاقية تسهيلات مع بنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية بقيمة 567.5 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إفصاح على “تداول” إن مدة التمويل 14 عاما، ويستخدم لتمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي – المصري.

وأشارت إلى أن التسهيلات سيتم ضمانها من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) ، مؤكدة على أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

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Source akhbaar24

