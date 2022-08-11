عام / تعليم الشرقية يكمل استعداداته لاستقبال العام الدراسي 1444هـ

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الدمام 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واس

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهيئة المباني المدرسية لاستقبال 500 ألف طالب وطالبة في ١٦٢٧ مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ مطلع شهر صفر القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة قامت بكافة أعمال الصيانة والنظافة للمباني التعليمية وتوفير المقاعد والطاولات للطلبة، ومتابعة صرف الميزانيات التشغيلية ووصول المقررات الدراسية للمدارس، منوهاً بأولياء الأمور للمبادرة والتسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن تعليم الشرقية يعمل على تشغيل عدد من المدراس الجديدة في مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تصل ٦٤٢٠ طالباً وطالبة وتضم ٢١٤ فصلاً دراسياً إضافة إلى كافة المرافق الخدمية التي تدعم العملية التعليمية داخل المدرسة.

//انتهى//

10:43ت م

0031 الدمام 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهيئة المباني المدرسية لاستقبال 500 ألف طالب وطالبة في ١٦٢٧ مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ مطلع شهر صفر القادم.وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة قامت بكافة أعمال الصيانة والنظافة للمباني التعليمية وتوفير المقاعد والطاولات للطلبة، ومتابعة صرف الميزانيات التشغيلية ووصول المقررات الدراسية للمدارس، منوهاً بأولياء الأمور للمبادرة والتسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.وأشار إلى أن تعليم الشرقية يعمل على تشغيل عدد من المدراس الجديدة في مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تصل ٦٤٢٠ طالباً وطالبة وتضم ٢١٤ فصلاً دراسياً إضافة إلى كافة المرافق الخدمية التي تدعم العملية التعليمية داخل المدرسة.//انتهى//10:43ت م0031 www.spa.gov.sa/2376018 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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