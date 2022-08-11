︎
.
أصدرت السلطات الكويتية قرارًا بإبعاد مقيم إيراني عن البلاد، وترحيله عبر مطار الكويت الدولي على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى طهران، وذلك على خلفية إثارته الفتنة الطائفية عبر مقطع فيديو.
وأوضحت مصادر أمنية وفقًا لصحيفة”الراي” الكويتية أن المتهم اعترف بتحريضه على الفتنة الطائفية عبر تصوير فيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه تم صدور قرار إبعاده فورا عن البلاد للمصلحة العامة.
وأضاف8ت أنه تم أخذ بصمات المتهم قبل ترحيله وتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد مدى الحياة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حرض على الفتنة الطائفية.. الكويت تستبعد مقيمًا إيرانيًا وتمنع دخوله مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.