حرض على الفتنة الطائفية.. الكويت تستبعد مقيمًا إيرانيًا وتمنع دخوله مدى الحياة

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أصدرت السلطات الكويتية قرارًا بإبعاد مقيم إيراني عن البلاد، وترحيله عبر مطار الكويت الدولي على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى طهران، وذلك على خلفية إثارته الفتنة الطائفية عبر مقطع فيديو.

وأوضحت مصادر أمنية وفقًا لصحيفة”الراي” الكويتية أن المتهم اعترف بتحريضه على الفتنة الطائفية عبر تصوير فيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه تم صدور قرار إبعاده فورا عن البلاد للمصلحة العامة.

وأضاف8ت أنه تم أخذ بصمات المتهم قبل ترحيله وتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد مدى الحياة.

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Source akhbaar24

