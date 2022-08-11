شكرا لقرائتكم خبر عن سيبولدي يوجه طلب عاجل إلى الأهلي بسبب السومة ونجم جديد يرحل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، طلب إلى إدارة ناديه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية اليوم، أن سيبولدي تحدث مع إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، من أجل تدعيم خط هجومه بعد رحيل السوري عمر السومة بالصيف الجاري.



الأهلي يبحث عن بديل للسومة في دوري يلو



وبدأت إدارة الراقي في البحث في ملفات اللاعبين، حيث حدد المدرب احتياجه لرأس حربه صريح، مؤكدًا أن سبب عدم فوز الفريق بكثير من مواجهات الموسم الماضي لغياب رأس الحربة الهداف.

وكان الأهلي تعاقد مع التونسي يوسف العبدلي الذي تعاقد معه كجناح في منافسات دوري الدرجة الأولى يلو، الذي يشارك فيه الفريق لأول مرة في تاريخه.



الأهلي يوافق على رحيل برادريتش بالصيف

على جانب آخر وافقت إدارة النادي على رحيل الكرواتي فيليب برادريتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، رغم مشاركته في وديات الفريق بمعسكر تركيا، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يصل عرض إلى الراقي من أحد الأندية للتعاقد مع برادريتش، وفي حال عدم وصول عرض للاعب فإنها ستضطر للإبقاء عليه.



العربي القطري يعلن التعاقد مع السومة بنظام الإعارة

وأعلن نادي العربي القطري، التعاقد بشكل رسمي مع عمر السومة على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة موسم رياضي واحد، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الراقي عام 2024.

السومة يُغازل جماهير الأهلي بعد رحيله



ووجه السوري عمر السومة، المنتقل حديثًا إلى العربي القطري، رسالة مؤثرة إلى الأهلي وجماهير الفريق عقب إعلان رحيله.

وقام السومة بنشر مقطع فيديو لبعض لقطاته مع الراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا عليه "على راسي".

وحرص النادي الأهلي، الرد على لاعبه عبر الحساب الرسمي للنادي، بمقطع فيديو للمهاجم عمر السومة، برسالة قال فيها "القصص الجميلة تبقى دائمًا في القلب".



السومة يقرر الرحيل بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو



وقرر السومة الرحيل عن صفوف أهلي جدة، بعد 8 سنوات قضاها بين صفوف النادي، حقق فيها العديد من البطولات، حيث جاء رحيله بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري يلو، بمواجهة القيصومة في 24 أغسطس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بالجولة الأولى من المسابقة.

وهبط فريق الأهلي، إلى دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، عقب احتلاله المركز قبل الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم المنصرم.