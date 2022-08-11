شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يتخذ قرار فوري تجاه صفقة الاتحاد الجديدة قبل مواجهة الوحدة وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، اتخذ قرار جديد تجاه صفقة الفريق الجديدة.

ويستعد سانتو مع فريقه العميد لمواجهة الوحدة الإماراتي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة استعدادًا للموسم المقبل.



الاتحاد يواصل تدريباته في معسكر النمسا



ويواصل الفريق تدريباته الجماعية في معسكره بالنمسا، حيث ركز على الجوانب التكتيكية في الفترة المسائية لتدريب الفريق، لتجهيزه من أجل خوض المباراة التجريبية.

وأكدت التقارير، أن سانتو يريد مشاركة البرتغالي هيلدر كوستا صفقة الفريق الجديدة، حيث يعمل على تجهيزه للاعتماد عليه بشكل أساسي.



سانتو يُجهز هيلدر كوستا للمشاركة ضد الوحدة الإماراتي



وتابعت: "سانتو قرر خضوع الجناح البرتغالي هيلدر كوستا لتدريبات خاصة لتجهيزه ليشارك في ودية الوحدة الإماراتي، وعمل أيضًا على رفع المعدل اللياقي للفريق في الفترة الصباحية، ضمن معسكر الفريق في النمسا".

من ناحية أخرى، واصل عبد العزيز البيشي لاعب الفريق، الركض في المرحلة قبل الأخيرة ضمن برنامجه التأهيلي، بعد خضوعه إلى عملية تنظيف غضروف الركبة.

ومن المنتظر أن يختتم اتحاد جدة مرانه غدٍ، حيث يعد آخر تدريب للفريق في معسكره النمسا، قبل أن يخوض مواجهة الوحدة الإماراتي، ثم سيعود إلى جدة يوم السبت لتجهيز الفريق للموسم المقبل.

الاتحاد يحقق الانتصار في مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد



وكان العميد استطاع أن يحقق الانتصار خلال أول مباراتين وديتين حيث فاز على لوزيرن السويسري بهدف نظيف، ثم فاز ضد ريد بول سالزبورج النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، تحضيرًا للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.