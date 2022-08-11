بلاغ بشأن منفذ بالرياض يتسبب في حوادث.. و«المرور» تتفاعل

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع بلاغ وردها حول «منفذ»، في طريق الثمامة بالرياض.

وقال مقدم البلاغ، إن الموقع في طريق الثمامة باتجاه الشرق أمام أحد الفنادق حيث تقع حوادث بشكل يومي وبعضها حوادث خطيرة.

وعزا صاحب البلاغ تلك الحوادث إلى وجود منفذ (من حارة) قريب جداً من اليوتيرن حيث يخرج السائقون منه ويعترضون طريق الثمامة للدخول في «اليوتيرن»، فيما تكون السيارات القادمة أقصى المسار الأيسر وتصطدم بهم.

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من جانبها ردت الإدارة العامة للمرور على مقدم البلاغ وقالت: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص.

يذكر أن نظام المرور ينص في مادته الـ«53» على أن جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

كما ينص نظام المرور أيضا، على القواعد الكاملة للسير على الطريق وتشمل مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة، مع وجوب التقيد بتعليمات الجهات المختصة.

ويحظر نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، إتلاف علامات الطريق و العاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا.