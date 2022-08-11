“الأرصاد”: أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية ، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، والحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.
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