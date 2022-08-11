“الغذاء والدواء” تُحَذر من “التسويق المضلل” للأغذية عالية الملح والسكر والدهون على الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مما وصفته بـ”التسويق المضلل” لبعض الأغذية غير الصحية، التي تؤثر على مفهوم الغذاء لدى الأطفال، منبهة الوالدين بضرورة توعية أطفالهم بأهمية التغذية السليمة واختيار بدائل أكثر صحية. وقالت إن التسويق المضلل للأغذية عالية الملح والسكر والدهون، يضر بصحة الأطفال؛ خاصة تلك التي يتم الترويج لها من خلال التليفزيون أو منصات التواصل أو حتى في المتاجر العامة خارج المنزل. وأفادت الهيئة في فيديو على حسابها بتويتر، أن الدراسات أثبتت التأثير السلبي لقوة الإعلانات عن الوجبات السريعة، على معدلات السمنة لدى الأطفال، والتي زادت في الآونة الأخيرة وفق أرقام منظمة الصحة العالية بسبب التسويق لمنتجات عالية السكر والدهون؛ مما يؤثر على مفهوم الغذاء الصحي لدى الأطفال والمراهقين وعاداتهم الغذائية. أخبار قد تهمك ونصحت الآباء والأمهات بضرورة اختيار بدائل أكثر صحية لأبنائهم وقراءة البطاقة التغذوية على المنتج، واختيار المنتجات ذات المحتوى الأقل من الملح والسكر والدهون ومراقبة الإعلانات الموجهة لأطفالهم.

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