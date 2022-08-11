أكثر من 2200 مستفيدة من خدمات القسم النسائي لمكتبة الحرم المكي الشريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس كشفت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في قسم التطوير والجودة النوعية عن إحصائية القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر يوليو 2022م، حيث بلغ عدد زائرات القسم النسائي بالمكتبة أكثر 2200 . وأوضحت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بأن زائرات المكتبة استفدن من البرامج الثقافية والتعليمية والكتب النادرة وغيرها من الأنشطة التي تقدمها المكتبة مثل مبادرة “منافع”.

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