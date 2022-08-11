تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت “يسجل 96 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5% إلى 96.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7% إلى 91.32 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.
كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب 6% في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.
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