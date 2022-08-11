“المؤسسة العامة للحبوب ” تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، واغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (39,974,089) ريال، لصافي كمية (23,092) طن، وذلك لعدد (57) مزارعاً .
يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (470,909) طن لعدد (1,675) مزارع.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
وفي شأن متصل أوضحت المؤسسة أن موعد اقفال استلام القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم سيكون بنهاية عمل يوم الخميس 2/4/1444هـ الموافق 27/10/2022م.
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