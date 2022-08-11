الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا جديدا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت الصين أمس 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الاصطناعية في مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها “جيلين-1 قاوفن 03دي09” و”يونياو-1 04-08″، على متن الصاروخ الحامل من طراز “لونغ مارش – 6” على الساعة 12:50 مساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.