هل أكواب القهوة المصنوعة من الفلين تحتوي على مواد تسبب السرطان؟ .. “الغذاء والدواء” تجيب وتحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - فندت هيئة الغذاء والدواء الشائعات التي تروج لاحتواء أكواب القهوة المصنوعة من مادة الستايرين فورم (الفلين) على مواد كيمائية مسرطنة.
وأكدت الغذاء والدواء على أن مادة الستايرين فورم (الفلين)، هي أحد المواد الملامسة للأغذية المسموح بها، وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية.
وطمأنت “الغذاء والدواء”، المستهلك، بأنها تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استهلاكها على الصحة.
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