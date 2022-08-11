ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 215 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.21 ريال، 57.39 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 197.28ريال، 52.61 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 188.31ريال، 50.22 دولار، فيما وصل عيار 18 إلى 161.41ريال، 43.04 دولار.