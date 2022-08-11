“الغذاء والدواء” توضح مدى إمكانية استخدام عبوات “الفلين” في تخزين الأغذية

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ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على استفسار بشأن مدى إمكانية استخدام العبوات المصنوعة من مادة الستايرين فورم (الفلين) في تخزين الأغذية. وأوضحت الهيئة، أن مادة الستايرين فورم (الفلين) هي إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها (Food grade) وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية. ونوهت إلى أنها تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات؛ للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك.

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